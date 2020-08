27 augustus, de verjaardag van Jimmy Pop

Op 27 augustus 1972 werd in het Amerikaanse Trappe een van de meest controversiële zangers uit de muziekgeschiedenis geboren: James Moyer Franks, die later bekend werd als Jimmy Pop van Bloodhound Gang. In 1992 richtte hij de groep Bang Chamber 8 op, die snel wordt hernoemd tot Bloodhound Gang. Met die band nam Jimmy ‘The Original Motion Picture Soundtrack to Hitler’s Handicapped Helpers’ op, wat hen een platencontract opleverde. Enkele jaren later scoorde de band hun grootste hit: ‘Fire Water Burn’, van het album ‘One Fierce Beercoaster’.

Na ‘Fire Water Burn’ scoorden Jimmy en zijn mannen nog met onder anderen ‘The bad touch’, ‘The ballad of Chasey Lain’, ‘Foxtrot Uniform Charlie Kilo (F.U.C.K)’ en ‘Uhn Tiss, Uhn Tiss, Uhn Tiss’. Jimmy Pop’s stem staat bekend als een van de meest monotone stemmen in de hedendaagse muziek.