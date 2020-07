Hij werd slechts 23 jaar, toen hij zich ophing in de keuken van zijn huis in Macclesfield. Toch geldt de op 15 juli 1956 geboren zanger van Joy Division als een van de grootste helden van de New Wave. Ian Kevin Curtis had met zijn band met de langzame en melancholische nummers in het Postpunk-tijdperk veel invloed had op latere gothic- en newwavebands. Joy Division, dat van 1977 tot en met 1980 bestond en door de zelfmoord van zanger Ian Curtis werd opgeheven, heeft twee studioalbums gemaakt. Het eerste album ‘Unknown Pleasures’ uit 1979 en album ‘Closer’ uit 1980.

De grootste hit van Curtis en de band heeft nooit een studio-album behaald. ‘Love Will Tear Us Apart’ werd opgenomen voor Curtis’ zelfmoord. Het nummer gaat mogelijk over zijn vrouw Deborah. Het stel zou gaan scheiden en Curtis, die tijdens zijn huwelijk ook vreemdgegaan was met de Belgische Annik Honore, schreef dit lied naar aanleiding van deze situatie. Toen Ian Curtis op 18 mei 1980 zichzelf verhing werd de song meteen een hit. Hij werd gecremeerd en zijn as werd begraven. De grafsteen, met de tekst ‘Love Will Tear Us Apart’ werd gestolen op 1 of 2 juli 2008 en is inmiddels vervangen door een replica. De overgebleven leden van Joy Division gingen na de dood van Curtis verder als New Order en scoorden nog een grote hit met ‘Blue Monday’.