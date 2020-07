Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Focus.

In 1974 gaf de Nederlandse band Focus een optreden tijdens de Nederpopzien TV Show. De band, bestaande uit Thijs van Leer (zang, orgel, elektrische piano, mellotron, fluit), Jan Akkerman (elektrische gitaar, luit), Bert Ruiter (bas) en Colin Allen (drums, Chinese gong, pauken) is opgericht in 1968 door Thijs van Leer met bassist Martijn Dresden en drummer Hans Cleuver’. Ze hadden een aantal hits waaronder ‘Hocus Pocus’ en ‘Sylvia’, deze tracks zijn te horen tijdens het concert dat wij jullie vandaag aanbieden.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Focus live @ Nederpopzien TV Show (1974).