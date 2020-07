Invitia mixt EDM en Country tot een nieuwe muziekstijl

De Zweedse DJ en producer Invitia maakt muziek die je het best kan beschrijven als een kruising tussen EDM en countrymuziek. Ja inderdaad, je leest het goed: EDM en countrymuziek. Door kenners wordt het soms Country EDM of Folktronica genoemd. Denk dan niet meteen aan Rednex of Chips, toevalligerwijs ook beiden uit Zweden, maar aan muziek die toch wel doordachter in elkaar zit dan dat.

Invitia mixt beide stijlen strak door elkaar tot een compleet geheel, dat een erg aanstekelijke nieuwe soort muziek oplevert. Vrijwel onmogelijk om hier nog stil op te blijven zitten. Invitia’s ‘Country Boy’ is nu uit en zal die stelling ook bewijzen. Niet voor niets is Invitia reeds opgenomen in de talentpool van het toonaangevende Spinnin Records.

De inmiddels al weer tien jaar in België wonende Invitia gaat met ‘Country Boy’ mogelijk hoge ogen gooien, nu de het uitgaanscircuit door heel Europa weer heel rustig aan open gaan, terwijl de grote namen hun releases hebben uitgesteld tot en met het najaar. Tijd voor nieuw talent!