Flying Horseman lanceert nieuwe single

Flying Horseman lanceerde gisteren haar nieuwe single ‘Flare’. De Belgische, uit Antwerpen afkomstige band, zou eigenlijk vandaag hun kersverse album ‘Mothership’ uitbrengen, maar het Coronavirus gooit hier wederom, zoals bij zoveel muzikale aangelegenheden, roet in het eten.

Flare

Het album ‘Mothership’ belooft nu 12 juni uit te komen. Nog heel even geduld dus. Tot dan kunnen we even wegdromen bij de rustige noten van ‘Flare’ die je even in hogere sferen brengt, met je ogen gesloten heerlijk achterover geleund in je zetel.

Tracklist Mothership:

1. Flying Horseman – Citizen

2. Flying Horseman – Set Reset

3. Flying Horseman – Flare

4. Flying Horseman – Where Do You Live

5. Flying Horseman – Hotel

6. Flying Horseman – Secrets

7. Flying Horseman – Summer Dance

8. Flying Horseman – A Song That Lasts