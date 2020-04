Lido Pimienta brengt vandaag Miss Colombia uit

Het nieuwe album Miss Colombia van de Canadees-Colombiaanse zangeres Lido Pimienta is vanaf vandaag verkrijgbaar via ANTI-. Miss Colombia is het vervolg op album La Papessa dat in Canada in 2017 de prestigieuze Polaris Music Prize won waarmee ze gerenommeerde artiesten als Leonard Cohen en Feist versloeg. Miss Colombia werd de afgelopen weken alvast getipt door NME, Pitchfork, The New York Times, Rolling Stone, Nylon, Fader, Billboard, i-D, Refinery 29, Modzik en Stereogum.

De 11 tracks op Miss Colombia zijn gebouwd op een reeks ontroerende, muzikale gedichten die laten zien hoe geliefd en tegelijkertijd verloren Lido Pimienta is. Ze duikt in de pijn die de inheemse bevolking heeft ervaren binnen een maatschappij vol racisme. Ze probeert hiermee ook een moderne kijk te geven op ervaringen van voorgaande generaties onder de invloed van het imperialisme. Muzikaal wordt de boodschap op onconventionele wijze ingevuld met invloeden uit cumbia, samba, trap, punk, metal en elektro. Pimiento co-produceerde dit album met Matt Smits (ook bekend als Prince Nifty).

Lido’s gedurfde, onbezonnen en polariserende houding maakt haar ongrijpbaar en spraakmakend. Voor Miss Colombia ontving Pimienta de afgelopen weken al support van toonaangevende internationale media. Zo includeerde Pitchfork begin dit jaar Miss Colombia al in de gewilde selectie van ‘the 25 most anticipated albums of Spring 2020’. Stereogum riep het album deze week uit tot Album van de Week met de lovende woorden: “..Pimienta has drawn back the curtain on a vast world to be explored. This album is not the last word on Colombia, or even the last word on Lido Pimienta. It is one chapter in one artist’s story. But wow, what an artist, and what a chapter.”’

Lido viert de release vandaag met een Pitchfork Instagram take-over van 20.00 uur ET / 2.00 uur CEST en zal tijdens deze performance het album thuis Live laten horen.

De performance leidt kijkers tevens naar een GoFundMe-pagina die middelen verzamelt voor Wayuu-families die in quarantaine zijn geplaatst in Colombia vanwege de COVID-19 pandemie.

Miss Colombia is rijk aan historische betekenis en Lido graaft met dit album diep in de geschiedenis van Afro-Latijns-Amerikaanse muziek. Op het album zijn samenwerkingen te horen met Li Saumet van Bomba Estéreo en met Rafael Cassiani, de bandleider van Palenque’s Sexteto Tabala. Cassiani komt uit San Basilio de Palenque, de oudste overgebleven stad gesticht door bevrijde Afrikanen die tot slaaf waren gemaakt in Amerika. Het album werd gemaakt en geproduceerd in de thuisstudio van Lido in Toronto, evenals in de historische stad Palenque in Colombia.