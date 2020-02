Win de nieuwe cd van Omar

De Britse nu-soulzanger Omar heeft in ons land een vaste aanhang opgebouwd sinds zijn wereldhit ‘There’s nothing like this‘. Om de paar jaar komt de sympathieke zanger wel voor een of meerdere concerten naar ons land, hij trad onder andere op tijdens North Sea Jazz, The Hague Jazz, zong in de Boerderij, Watt, Bird, Paradiso, North Sea Jazz Club en in Rotown. Nu hij 35 jaar in het vak zit, kreeg hij eindelijk de kans een verzamelalbum uit te brengen met zijn eigen favorieten: ‘The Anthology‘.

Deze maand is Omar Maxazine’s maandartiest en daarom kun je zijn nieuwste album winnen. Like Maxazine op Facebook en tag onder het bericht degene aan wie je de cd kado zou willen doen!

*Winnaars krijgen vanzelf bericht en worden vanwege de privacy regelgeving niet openbaar bekend gemaakt. Over de prijsvraag en winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers van Maxazine of de organisator zijn uitgesloten van deelname. Ook speciale accounts die als tweede account in het leven zijn geroepen om mee te doen aan prijsvragen worden uitgesloten.