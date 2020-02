Omar -The Anthology

Alsof het zo moest zijn kregen we met zijn allen op Brexitday nog een prachtig cadeau uit het UK. Soulzanger Omar’s verzamelalbum ‘The Anthology’ is een pareltje geworden. ‘The Anthology’ omvat de gehele carrière van Omar, hoewel de hits juist achterwege gelaten zijn. Zijn favoriete nummers staan er wel op, alsmede twee nieuwe tracks: ‘Pass It On’ en ‘Long Time Coming’. Een bewijs dat er toch zeker ook nog moois uit het Verenigde Koninkrijk komt.

Omar is aan deze kant van de Noordzee vrijwel alleen bij de liefhebbers van de neo-soul bekend, en precies in die stroming is zijn muziek te plaatsen. Het album telt maar liefst 33 (!) tracks en kent eigenlijk geen zwak moment. ‘The Anthology’ klinkt als een spreekwoordelijke klok en er is duidelijk enorm veel werk gestoken in de productie die glashelder en foutloos is te noemen. Bassen klinken top gedefinieerd, zoals ze in de neo soul horen te klinken. Het geluidsbeeld is transparant en alles is te horen zoals het bedoeld is. Echt een album om eens goed naar te luisteren met een goede koptelefoon met met noise canceling helemaal aan.

Opener is ‘Pass it on’ met gast vocalen van Terri Walker. Terri is bij de liefhebbers van het genre wel bekend als vocaliste op Shanks & Bigfoot’s debuutalbum ‘Swings and Roundabouts’. De stemmen van Omar en Terri passen goed bij elkaar. Sowieso moet gezegd worden dat Omar enorm goed en gemakkelijk zingt. Soepel schakelt hij door de registers alsof het geen moeite kost. Dat de man een klassieke muziekopleiding heeft gehad en ook trompet speelt is prima te horen aan de heerlijke blazersarrangementen op deze track. Omar weet wat hij wil.

Zoals gezegd is het volledige album een meer dan dikke voldoende, maar voor mensen die Omar niet kennen zijn de onwaarschijnlijke coöperaties op dit album mogelijk de onderscheidende reden om het te gaan beluisteren en waarschijnlijk aan te schaffen. ‘Be Thankful‘, met gast vocalen van Erykah Baduh, is van eenzame klasse. Omar’s zang doet hier zelfs onwillekeurig aan de stem van Marvin Gaye denken. De groove is onweerstaanbaar en het vocale arrangement om de vingers bij af te likken. Op ‘Feeling You’ neemt niemand minder dan levende legende Stevie Wonder een klein deel van de vocalen op zich. Toch is dat net het geheime ingrediënt dat de track nodig heeft om van fantastisch naar absolute topklasse te worden gelanceerd.

Prijsnummer is ‘Vicky’s tune’, waarin de talenten van Omar met die van jazz-virtuoos Robert Glasper en de Brits/Nigeriaanse rapper Ty worden samengebracht. Daar waar het enige kritiekpunt op het album tot nu kan zijn dat de muziek wellicht te zeer geworteld is in de jaren negentig van de vorige eeuw, trekken Glasper en Ty het album hier helemaal de tegenwoordige tijd in. Wat een geniale compositie is dit. Een onweerstaanbare groove met een werkelijk fenomenale Glasper op piano brengt Soul, Jazz en Hiphop samen in een smeltkroes die zijn gelijke niet kent. Deze track is fenomenaal!

Zoals gezegd, er staat geen zwakke track op het album. Het is wel erg veel allemaal: 33 tracks met een totale speelduur van maar liefst twee en een half uur. Waar voor je geld zullen we maar zeggen. Het is pas net februari en het eerste topalbum ligt er dus al. Laten we hopen dat 2020 ons zo blijft verwennen. Omar, voor de beste soul around. Ik ga nog eens luisteren! (9/10) (Freestyle Records)