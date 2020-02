Wim Mertens ook naar Heerlen

De Vlaamse componist Wim Mertens kondigde vorige maand al een show in TivoliVredenburg aan ter ere van het 40-jarig jubileum van zijn muzikale carrière. Nu voegt hij daar een show aan toe in Parkstad Limburg Theaters (Heerlen). Tijdens deze show komt hij echter in duo-formatie, in tegenstelling tot zijn show in Utrecht waar hij met ensemble komt.

Om dit artistieke 40-jarige jubileum te vieren, bereidt de Belgische componist een speciaal concertprogramma voor als overzicht van 1980-2020. Mertens biedt zijn fans een selectie van zijn bekendste composities en introduceert ook zijn nieuwe album The Gaze of the West (2020).

De verdiensten van Wim Mertens in enkele regels opsommen is een onmogelijke opdracht. De in 1953 geboren componist, musicoloog, muzikant en zanger is een internationaal fenomeen. Hij bracht -en brengt- zijn muziek ten gehore voor volle concertzalen in Europa, Noord- en Centraal-Amerika, Japan, Thailand en Rusland.

Zijn catalogus telt inmiddels meer dan 70 albums. Zijn muziek werd door film, theater, dans, televisie en de radio opgepikt en veroverde zo de harten van een breed publiek. ‘Struggle for pleasure’, ‘Often a bird’, ‘Iris’ en en het meest recente ‘Inescapable’ zijn slechts enkele bekende voorbeelden.

Wim Mertens komt op 10 december in Parkstad Limburg Theaters, in Heerlen.