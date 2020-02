Ariel Pink kondigt tweede reeks ‘Ariel Archives’ aan

Ariel Pink heeft het tweede deel aangekondigd van de ‘Ariel Archives’. Dit tweede deel van de serie zal opnames bevatten die werden uitgebracht tussen 1999 en 2004 onder de naam Ariel Pink’s Haunted Graffiti. De originele cassette masters zijn geremasterd en worden nu opnieuw uitgebracht. Vorig jaar verscheen het eerste deel van de ‘Ariel Archives’ met daarin de albums ‘Loverboy’, ‘Underground’ en ‘Oddities Sodomies Vol. 2’. In dit tweede deel verschijnen ‘Worn Copy’, ‘The Doldrums’ en ‘House Arrest’, waarvan de laatste twee voor het eerst op vinyl beschikbaar zullen zijn.

‘Ariel Archives’ is bedoeld om de opmerkelijke hoeveelheid voortreffelijke muziek uit deze periode van Pink’s carrière uit te lichten. Zijn muziek evolueerde van ruwe experimentele punk naar avontuurlijke thuisopnames waarbij de veelzijdigheid van popmuziek werd verkend. Hij ontwikkelde een eigen geluid en stijl die later zeer innovatief en invloedrijk bleken te zijn.Vreemd genoeg waren de meningen over platen zoals ‘The Doldrums’, ‘Worn Copy’ en ‘House Arrest’ in die tijd verdeeld. Recensenten konden wel de innovativiteit en de vreemde schoonheid erkennen, maar over het algemeen waren luisteraars verdeeld.

Is Ariel Pink een zelfingenomen rare snuiter of een muzikaal genie? Jaren later werden de albums op een andere manier belangrijk. Ze werden een inspiratiebron voor andere artiesten, met name de opnametechnieken en de manier van produceren vielen op. De releases uit de ‘Ariel Archives’ reeks zullen veelal materiaal bevatten dat nog niet eerder is verschenen. Verwacht in de loop van 2020 nog veel meer muziek uit het rijke oeuvre van Ariel Pink.

Bekijk hieronder de nieuwe video voor ‘Crybaby’.