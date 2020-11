Albumpresentatie Famke Louise: origineel en super roze

In tijden van Corona en de door de regering opgelegde maatregelen wordt het houden van een albumpresentatie vaak uitgesteld, maar Famke Louise en haar team lieten zich hier niet door weerhouden, en hielden toch de Corona-maatregelen in acht. Loogan Carwash Amsterdam was donderdag 12 november the place to be!

Met je auto ging je door de wasstraat, een 6 minuten lange experience, waarna je auto schoon de wasstraat weer uit kwam. Bij binnenkomst kreeg je het debuutalbum ‘NEXT’ van Famke Louise op je telefoon. Onder een grote opgeblazen regenboog door de in mist opgetrokken ingang was de eerste stop bij de sushi-bar waarna 2 fleurig uitziende drag-queens zich ontfermden over het voorweken van de auto. Dan de ‘echte’ wasstraat door, via buiten langs de suikerspinnen en terug het gebouw in, waar na nog wat drinken op een groot scherm clips getoond werden van nummers van het album.

Als roze kers op de taart kwam je als laatste op de roze loper Famke zelf tegen in de auto-stofzuig-area, in een wat onwennig zittende roze jurk met kleine sleep, dit alles tegen een roze achterwand. Ervaring met modellenwerk maakte dat Famke geen enkele moeite had om met de inzittenden van de auto’s op de de foto te gaan, dan wel bij het open raam aan de bestuurderskant, aan de bijrijderskant of leunend tegen de auto.

Een keur aan BN-ers en influencers passeerde in hun auto over de roze loper, waaronder Ali B, Sophie Milzink, Lexxxus, Jayh Jawson, Sha Senior, Jacin Thrill, Janine Kho, Yade Lauren, Architrackz, Dorentina & Kosso, Ben de Boef, Hansie, Anthony Vos, Zabilla Soe, Onnedi, Aliyah Kolf, Luca Gilliot, Olcay Gulsen, Selma Omari, Outsiders, Maan, Nina Warink, Adriaan (Veldhuijzen van Zanten), The Partysquad, Davey Koch, Victor Franzel, Bokoesam, Kalvijn en ook een aantal familieleden van Famke, waaronder haar moeder Marjo en nicht Yvonne.

Foto’s (c) Armelle van Helden / Maxazine