Famke Louise – NEXT

#ikdoenietmeermee. Zelfs de meest muziekhatende Nederlander had enkele weken geleden in één klap van Famke Louise gehoord. Drie jaar geleden maakte muziekminnend Nederland en België echter al kennis met de destijds 18-jarige vlogger, die in korte tijd mee mocht doen aan verschillende tv-programma’s, als Expeditie Robinson, De Jongens tegen de Meisjes en Jachtseizoen. Haar naam was gevestigd, al dan niet door controverse met de hits ‘Op me monnie’, ‘Lit’, ‘Fan’ en ‘Alleen door jou’, waarbij die laatste twee gemaakt werden met haar toenmalige partner Ronnie Flex. Door de tijd heen werkte ze op haar singles al samen met Flex, maar ook Boekoesam, Latifah, Bizzey, Idaly, Numidia en nog een lange rij andere rappers.

In de tussenliggende jaren is er veel gebeurd met Famke Louise Meijer. Grote groepen fans hielden van alles wat Famke uitbracht, haters kraakten alles af. Maar was dat terecht? Met haar nieuwe album ‘NEXT’ rekent Famke Louise af met die haters en laat ze horen niet meer dat puberale meisje van drie jaar geleden is. Vol zelfreflectie laat de rapper een persoonlijke kant van zichzelf zien en zet ze een streep onder haar turbulente periode. Zelfs voor die ‘Haters’ schreef ze zelfs een track op het album. Terugblikkend op die periode rekent ze af met de jaloerse en vaak beledigende reacties op haar stijl, maar vooral haar uiterlijk.

‘NEXT’ is dan al enkele tracks bezig, en liet al horen met volwassen producties, voornamelijk door CRZY, gegroeid te zijn in al die jaren. Persoonlijk rekent ze af met haar muzikale verleden, doet ‘Mijn ding’, en toont zich ‘Herboren zelf’, is ‘Grown up’ en laat zien dat ‘Alles wat ik doe’ door haarzelf gedaan wordt, en ze ‘Niks van jou nodig’ heeft. Alleen de titels op ‘NEXT’ al geven aan hoe Famke met haar debuut al een soort van autobiografische conceptplaat neerzet.

Famke Louise zal ook na ‘NEXT’ niet door iedereen omarmd worden, daarvoor is er in de afgelopen tijd wellicht et veel gebeurd, en vooroordelen zijn helaas niet altijd direct weg te nemen. Maar met het debuutalbum geeft Famke de critici wel duidelijk het nakijken. Famke zelf gaf al aan: “Het voelde therapeutisch om dit album af te maken. Het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk: NEXT.” En zo klinkt het album ook. Afrekenend met het verleden laat Famke Louise horen bezig te zijn geweest met de volgende stap in haar carrière. Haar naam is gevestigd, ‘NEXT’ zorgt voor een professionele vervolgstap. #zijdoetwelweermee (8/10) (Trifecta)