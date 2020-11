Hooverphonic weer bij elkaar in iconische samenstelling

Wat een spectaculair optreden op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam had moeten worden, eindigde in een sof. Het festival werd met een jaar verschoven en daarmee kon Hooverphonic de plannen om met Luka Cruysberghs op te treden in de koelkast zetten. Maar daarmee was het verhaal nog niet klaar. Want… de band komt weer in de originele bezetting bij elkaar. Afgelopen maandag is er zelfs al een nieuwe versie van ‘Mad About You’ uitgebracht.

Een ontmoeting met oud-bandlid Geike Arnaert leidde tot een gesprek, waarmee een vonkje ontstond. Het drietal voelde weer het verlangen om samen muziek te maken. De timing kon niet beter, want Alex Callier en Raymond Geerts waren net plannen aan het smeden rond het twintigjarig jubileum van ‘The Magnificent Three’. Arnaert had de band in 2008 verlaten voor een solo-project en sindsdien hebben Callier en Geerts met verschillende zangeressen doorgewerkt.

Voor Cruysberghs houdt de samenwerking na drie fantastische jaren op. “Het is natuurlijk een beetje bitterzoet voor Luka. Ze is een uitstekende zangeres, zonder enige twijfel. We hebben met Luka drie geweldige jaren gehad. Maar onze samenwerking stopt hier. We hebben door Europa en de Verenigde Staten gereisd, en we hebben samen veel memorabele momenten beleefd. We blijven haar met heel ons hart steunen. Ze krijgt een solosingle van Universal en als Luka dat wil, zal ik haar uiteraard ook solo blijven begeleiden.”

Gevraagd naar de hernieuwde samenwerking met Arnaert reageert Callier verheugd. “De stemopnames met Geike voelden onmiddellijk vertrouwd”, aldus Alex. “We hadden elf intense jaren samengewerkt. We zijn allemaal ouder en wijzer. De nieuwe opname klinkt meer ingetogen, en misschien zelfs iets meer triphop dan het origineel uit 2000. De harmonie is nog melancholischer en beklemmender geworden, omdat ik de toonaard heb veranderd. Die is namelijk ongelofelijk bepalend voor de sfeer van een nummer.”