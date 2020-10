Andrea Bocelli komt met nieuw album getiteld ‘Believe’

De wereldberoemde Italiaanse tenor Andrea Bocelli brengt in november zijn nieuwe, zeer persoonlijke album ‘Believe’ uit. Hij wordt op de plaat onder meer vergezeld door de 27-voudig Grammy Award-winnares Alison Krauss voor een krachtige vertolking van ‘Amazing Grace’. Met dat nummer sloot hij eerder dit jaar zijn recordbrekende ‘Music for Hope’-optreden vanuit de Dom van Milaan af. Met meer dan 28 miljoen kijkers in 24 uur was het een van de grootste muzikale livestreams aller tijden.

Puttend uit de drie inspirerende waarden ‘geloof, hoop en liefde’ heeft Bocelli gewerkt aan ‘Believe’. Het album, dat op 13 november uitkomt, bevat tevens een speciale compositie gemaakt door de onlangs overleden Ennio Morricone. De wereldberoemde componist, met wie Bocelli in het verleden vaker samenwerkte, verzorgde de muziek voor het nummer ‘Inno Sussurato’ (‘gefluisterde hymne’).

Voor enkele andere bekende liederen, zoals ‘Ave Maria’ en Padre Nostro’, componeerde Bocelli zelf de muziek: “I don’t consider myself to be a composer, however, I am a musician, and sometimes melodies come to my mind, with essentially complete harmonies… Music that knocks on the door of my soul and which I gladly welcome and then set free by putting pen to paper”.

‘Believe’ is verkrijgbaar vanaf 13 november.