Billie Eilish zet videoclip van ‘No Time To Die’ online en kondigt docu aan

“The name is Eilish. Billie Eilish.” Zo geraffineerd als een uitvinding van Q is de videoclip van Billie Eilish’ nummer ‘No Time To Die’. Eilish heeft de eer gehad om de titeltrack te maken voor de gelijknamige vijfentwintigste James Bond film, die gepland staat voor 2021.

Verder is ook de releasedatum van de documentaire over de getalenteerde zangeres bekendgemaakt. De docu, met de titel ‘The World’s A Little Blurry’, komt in februari 2021 in de bioscoop en op Apple TV+. Eilish werd voor de documentaire gevolgd door filmmaker R.J. Cutler gedurende de periode dat ze werkte aan haar debuutalbum ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO’ die in 2019 uitkwam.

Sinds het uitbrengen van haar debuutalbum won Eilish maar liefst 5 Grammy Awards. Daarnaast verscheen er ook nieuw materiaal van haar hand, zoals ‘my future’ en ‘everything i wanted’, waarvoor ze zelf de bijbehorende videoclip regisseerde. Als klap op de vuurpijl trad ze ook nog op tijdens de uitreiking van de Oscars in januari van dit jaar. Daar werd ze door haar broer Finneas begeleid bij haar interpretatie van de Beatles klassieker ‘Yesterday’.