Full Concert: Andrea Bocelli live @ Milaan (2020)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli kreeg een uitnodiging van de burgemeester van Milaan om op paaszondag (12 april 2020) te komen zingen in de Dom van Milaan en accepteerde die graag. Zo kon de Italiaanse zanger met ‘Music For Hope’ iets doen om zijn landgenoten en mensen van over de hele wereld een hart onder de riem te steken in deze onwerkelijke periode.

De wereldberoemde tenor gaf, samen met organist Emanuele Vianelli, op paaszondag een optreden dat op zijn YouTube kanaal werd uitgezonden. Het optreden, waar verder geen publiek bij aanwezig was, vertegenwoordigde een boodschap van liefde, herstel en hoop voor Italië en de rest van de wereld. Bocelli zong onder andere het ‘Ave Maria’ van Bach/Gounod en ‘Sancta Maria’ van Mascagni.