Lyr1cure7 brengt ‘Floating’ uit

Lyr1cure7 is een Afrikaanse / Australische rapper, die na aankomst in Australië in 2007, snel werd geïntroduceerd in de muziek van Amerikaanse rappers als 50 cent, Lil Wayne en dergelijke, door nicht en mederapper Ira Amin. Zijn grootste inspiratiebronnen zijn uiteindelijk diezelfde 50 cent, maar ook namen als Eminem, Kendrick Lamar, Capital Steez, The Underachievers, Lolilo.

Van de basisschool tot aan de middelbare school vertelde hij altijd al aan iedereen dat hij zou rapper worden, maar hij schreef nooit iets tot 2012. In dat jaar werd hij verliefd op een meisje, en hoewel ze zijn verliefdheid niet beantwoordde, besloot hij een nummer over haar te schrijven

Hij schreef een couplet van 16 maten in minder dan 30 minuten. Hij liet het lied aan zijn vrienden horen en toen zij zeiden dat het goed was, jaagt hij zijn droom na. Lyr1cure7 heeft potentieel, maar heeft nu meer publiek nodig om naar zijn nummers te luisteren.

‘Floating’ is nu uit, met een overduidelijke covid-19 vrije videoclip. Lyr1cure7 laat hierop overduidelijk zijn eigenzinnige stijl horen, waarmee de rapper aangeeft vernieuwend in het genre bezig te zijn.