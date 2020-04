Leonie Meijer brengt nieuwe single: ‘Hoe kan je zonder mij’

Afgelopen vrijdag presenteerde zangeres/songwriter Leonie Meijer haar nieuwe single ‘Hoe kan je zonder mij’, een ijzersterke klassieke piano ballad over een dapper hart dat de strijd om de liefde verloren heeft….

“Ondanks dat hij haar verlaten heeft voor een ander, spreekt er uit de mooie gedeelde herinneringen toch nog hoop op een goed einde. De nachten zijn zwaar voor een gebroken hart, maar niet eindeloos. Deze song is mijn ode aan de liefde in al haar mooie, gevoelige en breekbare facetten”.

Leonie schreef de song in het holst van een slapeloze nacht en bracht het nummer later tot voltooiing met tekstschrijver Jan Tekstra (Marco Borsato, Maan, De Kast e.a.). De single is geproduceerd door Reyn Ouwehand.

Leonie Meijer tourde het afgelopen seizoen met haar soloprogramma ‘Perfect Solitude’ en hoopt deze tour dit najaar voort te zetten. Nieuwe data worden bekend gemaakt op de website van de zangeres.