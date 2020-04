Full Concert: Metallica live @ Berlin, Germany (2019)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Metallica.

Op 6 luli 2019 gaven de mannen van Metallica tijdens een van de concerten van hun WorldWired tour een spetterende show in de Olympiastadion te Berlijn. Geniet tijdens dit ruim 2,5 uur durende concert van hits als ‘The Unforgiven’, ‘Sad But True’, ‘St. Anger, One’, ‘Master of Puppets’, ‘Seek and Destroy’, ‘Nothing Else Matters’ en ‘Enter Sandman’.

Kijk, luister en geniet van Metallica live @ Berlin, Germany (2019)