12 april, de verjaardag van Herbie Hancock

Herbie Hancock, geboren op 12 april 1940 te Chicago, Illinois viert vandaag zijn 80e verjaardag. Hancock is een Amerikaanse pianist, keyboardspeler, bandleider en componist. Als onderdeel van Miles Davis’s Second Great Quintet hielp Hancock de rol van de jazz-ritmesectie te herdefiniëren en was hij een van de primaire grondleggers van de zogeheten ‘post-bop sound’. Hancock is een van de eerste jazzmuzikanten die synthesizers en funkmuziek mixte met jazz.

Zijn muziek is vaak melodisch en toegankelijk, hij behaalde met zijn jazz veel succes bij het poppubliek. Hancock’s muziek bevat elementen van funk en soul met daarin vrije, stylistische elementen van jazz. In zijn jazz-improvisatie laat hij een unieke mix van jazz, blues en moderne klassieke muziek horen in de stijl van onder andere Claude Debussy en Maurice Ravel. Wij kennen Hancock hoofdzakelijk door zijn hit ‘Rockit’ uit 1983. Zijn uit 2007 daterende album ‘River: The Joni Letters’ won in 2008 een Grammy Award voor Album of the Year, het tweede jazz album ooit dat de Grammy won.