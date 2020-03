Lady Gaga verzet albumrelease van ‘Chromatica’

‘Stupid Love’ van Lady Gaga is voorlopig het enige nieuwe materiaal dat we van het aangekondigde album ‘Chromatica’ te horen krijgen. Eerder deze week maakte de zangeres bekend dat ze de albumrelease voorlopig uitstelt. Ook haar optredens in Las Vegas en een verrassingsoptreden tijdens Coachella zijn van de baan.

De zangeres gaf in een statement op haar social media kanalen aan dat het voor haar in deze hectische en angstige tijden niet goed voelt om het album uit te brengen. Ze roept op om te focussen op een oplossing voor het probleem waarmee we wereldwijd te kampen hebben.

‘Chromatica’ wordt het zesde studioalbum van het Amerikaanse popicoon en is de opvolger van het album ‘Joanne’ uit 2016.