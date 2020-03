Maxazine steunt de Nederlandse muzikanten: Thomas J Splinter

Sinds de strengere overheidsmaatregelen van kracht werden om het Corona virus verder te bestrijden, landt in Nederland langzaam aan het begrip dat deze crisis een zware wissel zal trekken op onze maatschappij. Vorige week werd al duidelijk, toen alle concerten werden afgelast dat met name zzp’ers, zoals onze muzikanten ongemeen hard getroffen worden door deze maatregelen. Het is voor vele muzikanten heel simpel. Niet optreden betekent geen inkomsten voor hun. Muzikanten moeten het al lang niet meer hebben van de royalty’s van platenverkopen of de opbrengsten uit de streaming media. Die brengen absoluut geen boter op brood. Live spelen, lesgeven, workshops verzorgen, dat is waar onze artiesten hun geld mee verdienen.

Toch zijn er een heleboel artiesten inmiddels die een nieuwe inkomstenbron hebben gevonden. Verschillenden geven thuisconcerten met donatieknop, nemen covers op op verzoek en nemen contact op met bedrijven om muziek in te spelen voor reclamespots. Maar bovenal: Artiesten blijven spelen!

Thomas J Splinter bijvoorbeeld, muzikant uit Almere, die het Coronavirus zelfs heeft aangegrepen om er een nummer over te schrijven. Geïnspireerd door de woorden van Minister President Mark Rutte, schreef Thomas een nummer om positief te blijven in deze situatie. ‘Let op elkaar’ is in deze tijd wellicht een van de meest gesproken uitspraken. Niet alleen het “1,5 meter afstand”, maar zeker ook “Let op elkaar”, wellicht net zo belangrijk in deze tijd. Niet alleen op de ouderen,m aar ook op de jongeren. Een mooie boodschap.

Of zoals Thomas zelf zegt: “Blijf positief en let op elkaar!”