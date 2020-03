Joe Satriani naar de Melkweg

In de tijd van onzekerheid en veel verzette concerten, kunnen we gelukkig ook nieuwe concerten aankondigen. Zoals de nieuwe show van Joe Satriani in de Melkweg! De wereldberoemde gitaarvirtuoos en oprichter van de all-star ‘G3’ gitaar extravaganza Joe Satriani heeft een hele rits uitverkochte shows op zijn naam staan. Van de studio en live-albums van Satriani zijn wereldwijd meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht. Twee albums zijn platina gegaan en vier anderen goud. Satriani ontving voor zijn soloalbums ook nog eens 15(!) Grammy-nominaties.

In april 2020 komt het nieuwe studioalbum van Joe Satriani uit, daarvan zal hij tijdens ‘The Shapeshifting tour’ ongetwijfeld ook live nummers komen spelen. ‘The Shapeshifting tour’ komt op 25 april 2021 naar de Melkweg in Amsterdam.