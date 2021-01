Poptalent Froukje brengt EP ‘Licht En Donker’ uit

In korte tijd heeft Froukje het met haar sterke Nederlandstalige tracks weten te schoppen tot één van de grootste beloften van 2021. Met de woorden “Froukje staat aan het begin van iets groots en meeslepends” riep de pers haar al uit tot één van de poptalenten van het jaar.

Ook is ze deze maand uitgeroepen tot 3FM-talent en staat ze volgende week live op ESNS. De EP ‘Licht En Donker’ telt zes tracks en staat bol staat van intrigerende zanglijnen, gebracht met een natuurlijke nonchalance en talent voor melodie. De nieuwste single ‘Onbezonnen’ gaat over het verliezen van je onschuld met het ouder worden en de overtuiging dat bepaalde luchtigheid ook weer terugkomt.

“Op deze EP zoom ik in op de balans tussen licht en donker. Angst, onzekerheid en hebzucht tegenover hoop, liefde, en vrijheid. Wij als jongeren groeien in een lastige wereld op; een wereld waarin veel gaande is en waarin alles mogelijk lijkt te zijn, maar wat tegelijkertijd ook prestatiedruk met zich mee brengt. In het afgelopen jaar, dat heel donker is geweest, zijn er in de muziek voor mij persoonlijk hele bijzondere dingen gebeurd. Ik wil met deze EP dat gevoel treffen; een lichte bitterheid over wat er allemaal gaande is, maar ook de hoop dat het leven heel veel moois te bieden heeft, en dat we altijd naar het bijzondere in elkaar moeten zoeken; de acceptatie van donker, en de zoektocht naar licht.”

– Froukje

Froukje Veenstra is nog maar 18 jaar als ze begin 2020 met haar single ‘Groter Dan Ik’ viraal gaat. De single biedt haar dansbare en zelfgeschreven perspectief op de huidige klimaatcrisis. In de track, die inmiddels meer dan 1,5 miljoen keer gestreamd is, uit ze haar zorgen over de klimaatcrisis. De memorabele zin “Happy new year, de wereld staat in de fik” van de Conservatoriumstudente sloeg in als een bom en ook het vervolg ‘Ik Wil Dansen’ sloeg aan.

Nadat Froukje bij Top Notch tekent volgde eind vorig jaar de single ‘Licht en Donker’, over het zoeken naar de balans tussen licht en donker in de liefde. Het belooft al met al een interessant jaar te worden voor Froukje, die zich voortbeweegt met een aura van authenticiteit en inhoudelijke urgentie dat in een woelig tijdperk even verfrissend als broodnodig aandoet.