10 januari, de verjaardag van Rod Stewart

Vandaag viert Roderick David Stewart, ofwel Rod Stewart, zijn 76e verjaardag. Stewart, van Schots/Britse afkomst is een van de best verkopende artiesten aller tijden, hij verkocht wereldwijd ruim 100 miljoen albums. Met zijn karakteristieke, schorre stemgeluid zong hij een flink aantal songs naar de top van de hitlijsten, waaronder ‘Maggie May’, ‘Sailing’, ‘Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)’, ‘Da Ya Think I’m Sexy?’, ga zo maar door.

In 2008 kreeg hij van Billboard de 17e plaats toegewezen in hun lijst van ‘The Billboard Hot 100 Top All-Time Artists’. Als solo artiest trad hij in 1994 toe tot de Amerikaanse Rock and Roll Hall of Fame en in 2006 tot de Britse Music Hall of Fame. In 2012 trad hij voor de tweede keer toe tot de Rock and Roll Hall of Fame, dit keer als lid van de Faces.