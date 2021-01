JC Stewart brengt nieuwe single ‘Break My Heart’ uit

Na het succes van de hitsingle ‘I Need You To Hate Me’ brengt de Noord-Ierse singer-songwriter JC Stewart zijn nieuwe single ‘Break My Heart’ uit. Hij schreef de track samen met Niall Horan en gaat over een liefde die alles of niets moet zijn.

JC Stewart: “‘Break My Heart’ is big, fast and fun, it’s about someone who can catch you so off guard that they can ruin a city for you and tear your life apart. But sometimes that can be addicting.” Naast de videoclip, die is geregisseerd door Charlie Sarsfield (Stormzy, Dermot Kennedy), is er ook een live sessie met Alain Clark verschenen waarin JC zijn nieuwe single live speelt.

JC Stewart

JC Stewart wordt door zijn zusje ook wel ‘professional sadboy’ genoemd. Een toepasselijke naam, want hij schrijft poppy heart-break songs over zijn eigen ervaringen: de sensatie van echte liefde, maar ook de pijn van break ups. Een van die nummers is ‘I Need You To Hate Me’, de track waar JC afgelopen jaar mee doorbrak in Europa en al meer dan 20 weken in de top 50 van de airplay charts heeft gestaan. Daarnaast bracht hij afgelopen november zijn eerste EP When The Light Hits The Room uit die hij schreef met onder andere Tom Odell. Met zijn talent voor songwriting belooft ook 2021 een groots jaar voor JC Stewart te worden met onder andere een optreden op Pinkpop.