Zwitsers elektrogenie Boodaman komt met eerste single van nieuw album, ‘Complexity’

Ieder land heeft wel zijn eigen muzikale genieën als het gaat om electroniche experimentele muziek. Duitsland staat op dat vlak bekend door de pioniers van Kraftwerk, Frankrijk heeft Jean Michel Jarre, Griekenland heeft Vangelis, in Nederland staat Kyteman op eenzame hoogte, uit Engeland komt Brian Eno en Japan gooit al jaren hoge ogen met Kitaro. En Zwitserland heeft Boodaman.

Als producer van elektronische muziek sinds 1997, volgde Boodaman vanaf zijn jonge leeftijd een klassieke opleiding en wijdde zich na zijn jeugd aan modulaire synthesizers en oscilatoren. Na een eerste vinyl EP te hebben uitgebracht in 1998, toert hij langs de Zwitserse concertzalen en clubs met zijn exclusieve en interessante hardware. En daarmee maakt hij naast elektro ook nog regelmatig uitstapjes naar genres als HipHop, Techno, drum’n’bass en trip-hop,

Boodaman is afkomstig uit het Franstalige gedeelte van Zwitersland, Geneve, en komt binnenkort met zijn inmiddels vierde album, ‘Subsequent’. Een album vol hypnotiserende melodieuze electronische muziek, vol klankkleur en variatie. De eerste single van het album is ‘Complexity’, een melodieuze track die Boodaman componeerde in de eerste Covid19 lockdown. Het is een voorbeeld van de klanken en energie die het album bevat.