Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Paul Kalkbrenner.

Sinds Paul Kalkbrenner in 2009 doorbrak met het nummer ‘Sky and Sand’, is hij niet meer weg te denken uit het techno genre. Op het moment dat dit nummer uitkomt, is Kalkbrenner al tien jaar actief in de muziekindustrie en zeer succesvol in zijn thuisland. De single, afkomstig van de gelijknamige soundtrack ‘Berlin Calling’, zorgt ervoor dat hij zich ook in Nederland kan meten met de grootste namen in de scene.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Paul Kalkbrenner live @ Tomorrowland, Belgium (2018).