Album Top 10 van recensent Romy van der Lee

Het is de maand van de vele feestdagen zoals Kerst, Sinterklaas, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. Dat betekend dat wij aangekomen zijn bij het laatste stukje van 2020. Afgelopen jaar was het jaar om niet te vergeten maar ook het jaar dat er vele concerten werden geannuleerd en verplaatst naar 2021 of later.

Alsnog konden wij genieten van live muziek omdat de entertainmentbranche kwam met een creatieve oplossing om award shows, live stream concerten en virtuele festivals door te laten gaan. 2020 bracht ons veel albums, extended plays en singles van opkomende artiesten maar ook van gevestigde artiesten. Hieronder leest u mijn favoriete albums van het jaar anno 2020.

Taylor Swift – ‘Folklore’

Ze zou dit jaar het podium beklimmen van Werchter Boutique met haar ‘Lover’ album, maar vanwege het coronavirus heeft dit niet mogen baten. Een goed excuus om een nieuw album te maken, die kwam er onverwachts. Dit album is heel intiem, wat ze vooral heeft laten zien dat ze een goede songwriter is. Mijn favoriete nummers zijn ‘This Is Me Trying’, ‘Exile’ (met Bon Iver), ‘My Tears Ricochet’ en ‘Betty’.

Lady Gaga – ‘Chromatica’

Voor ‘Chromatica’ bracht ze met ‘Joanne’, ‘A Star Is Born’ voornamelijk pop/country tot leven maar ze is met dit album weer terug gegaan naar haar roots namelijk dance/pop. Dit album bewijst dat ze niet weg te denken is uit de dance scene, waarbij ze dit jaar als eerste vrouw een EDM award heeft gewonnen tijdens de American Music Awards uitreiking, wat een prestatie. Mijn favoriete nummers zijn ‘Sine From Above’ (met Elton John), ‘911’, ‘Fun Tonight’ en ‘Stupid Love’.

Sam Smith – ‘Love Goes’

Dit album kwam voor mij als een verrassing, dat ik dit album een van de beste albums vind van 2020. Tekstueel kan ik mezelf er goed in herkennen, tevens de samenwerkingen zijn aanstekelijk. Vocaal is het prachtig vormgegeven album, het heeft het totale plaatje hoe een top album moet zijn. Mijn favoriete nummers zijn ‘Kids Again’, ‘Forgive Myself’, ‘Love Goes’ (met Labrinth) en ‘Another One’.

Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’

Haar vorige album ‘Dua Lipa’ was al een knaller van een album met alleen maar hits op hits. Dit is precies hetzelfde met ‘Future Nostalgia’ waarbij alle nummers direct opgenomen kunnen worden in de hitlijsten. Ze heeft met dit album samengewerkt met songwriters Justin Tranter, Julia Michaels en Tove Lo. Mijn favoriete nummers zijn ‘Physical’, ‘Hallucinate’, ‘Future Nostalgia’ en ‘Break My Heart’.

Kelsea Ballerini – ‘Kelsea’ (pop versie) | ‘Ballerini’ (country versie)

In Nederland is alleen het nummer ‘This Feeling’ te horen op de radio, verder is ze niet bekend. In Amerika daarentegen word ze zwart gedraaid op de country radiostations. ‘Kelsea’ werd in maart uitgebracht en dat album is meer geïnspireerd op popmuziek, waarbij ‘Ballerini’ die in september uitkwam gericht is op country. Mijn favoriete nummers zijn ‘LA’, ‘Love And Hate’, ‘The Other Girl’ (met Halsey) en ‘Homecoming Queen?’.

Naast deze 5 albums zijn er nog een 5 albums die ik graag wil uitlichten om het top 10 lijst compleet te maken: ‘Wonder’ van Shawn Mendes, ‘Plastic Hearts’ van Miley Cyrus, ‘After Hours’ van The Weeknd, ‘Rare’ van Selena Gomez en ‘Confetti’ van Little Mix,

Het was een moeilijke keus voor dit jaar om te beslissen welke albums in mijn top 10 zouden komen, uiteindelijk heb ik een gevarieerd lijstje ervan kunnen maken. Dit jaar is wellicht een van de moeilijkste jaren voor de entertainment branche, maar met zijn allen kunnen we hen steunen om albums te kopen of streamen. Ik ben benieuwd hoe 2021 zal zijn muzikaal, laten we daarop proosten.