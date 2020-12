Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Chris Rea.

Op 21 oktober 2017 gaf Chris Rea een concert tijdens het indoor muziekfestival Baloise Session (voorheen bekend als AVO SESSION Basel) te Basel, Zwitserland. Rea, bekend van zijn grote hits ‘On the Beach’, ‘Josephine’, ‘Fool (If you think it’s over)’, ‘I can hear your heartbeat’ en de Kerstklassieker ‘Driving home for Christmas’ gaf een show van ruim 5 kwartier met tracks als ‘Josephine’, ‘Looking for the Summer’ en ‘On the Beach’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Chris Rea live @ Baloise Session, Basel, Switzerland (2017).