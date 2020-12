Voor me ligt de nieuwste plaat van Ultra_eko, ‘Alternate Realities’. Ultra_Eko is een vernieuwende muzikant uit het centrum van de langzaam brandende culturele revolutie in Zuid-Londen. Hij is misschien wel een van de meest diverse en inventieve onafhankelijke talenten die er zijn op dit moment.

Het album begint lekker met ‘The Second Chapter’. Goed gekozen als opener. Het nummer schept hoge verwachtingen voor de rest. Met een voorliefde voor hedendaagse hiphop is zijn stijl erg veelzijdig en vervaagt hij de grenzen tussen genres in een constante zoektocht naar iets nieuws.

Een van de betere nummers op ‘Alternate Realities’ is ‘Cash Money Moolah’, dat funky is in de richting van een band als Chic. Een lekker gitaar rifje, een lekkere track, die het wellicht goed zou doen in de hitlijsten. En ook ‘My Old Man’ is in diezelfde stijl een van de betere nummers van het album. Beiden zullen ze het goed doen bij funkliefhebbers. Maar dat echter iets waar Ultra_eko op zou zitten te wachten of richt hij zich toch meer op de pure Hip Hop scene? We weten het niet. ‘Alternate Realities’ bevat nog wel meer sterke nummers, maar dit is toch echt de top als je het mij vraagt.

‘Keep Busy’ moeten we ook even noemen, dat niet zou misstaan in een nieuwe Quentin Tarantino film, maar eigenlijk ook wel lijkt op The Kyteman Hip Hop Orchestra meets Cake (‘The Distance’). Een apart nummer dat blijft hangen. Het is net dat nummer dat je weer aandachtig doet luisteren en nieuwe groepen luisteraars trekt.

‘Day Tripper’ is helaas nogal vrij onverstaanbaar, maar heeft daarentegen wel een erg lekkere flow en dat is ok wat waard. Maar zo beval het album wel meer goede beats en flows. ‘Alternate Realities’ is dan ook gewoon een album met overwegend gewoon heerlijke tracks. Ultra_eko levert hier gewoon een lekker album af.

Ultra_eko laat horen duidelijk in het hier en nu te zitten als het gaat om muzikale vernieuwing. Met nummers als ‘Keep Busy’, ‘Cash Money Moolah’ en ‘Pingu’ (met z’n lekkere flow) laat de muzikant iets sterks achter. ‘Alternate Realities’ is een goed album van de Brit en we hopen dan ook snel meer van hem te horen. (8/10) (1449879 Records DK)