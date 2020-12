Muziek op tv: Eerste kerstdag 2020

Zoals gewoonlijk is er tijdens de kerstdagen weer veel op tv te zien met betrekking tot de muziek. 2020 is – om licht uit te drukken – een bijzonder jaar. Om de corona perikelen hopelijk een beetje te kunnen vergeten bieden wij onze lezers een overzicht aan met wat er tijdens de kerst is te beleven qua muziek op tv. Hieronder vind je een overzicht van de muzikale tv-programma’s op 1e kerstdag.

Knoop gala 2020 – 09:30-11:05 uur, NPO 1

MAX Kerstconcert 2020 – 13:15-14:35 uur, NPO 1

André Rieu: Kerstmis in London – 17:05-17:49 uur, NPO 1

Top 2000 pick-up tour – 19:47-20:00 uur, NPO 1

Best of Top 2000 a gogo – 20:25-21:30 uur, NPO 3

Queen & Adam Lambert – The show must go on – 21:30-23:00 uur, NPO 3

Beste zangers kerstspecial 2019 – 22:45-23:40 uur, NPO 1

Shownieuws special: het jaar van André Hazes – 23:00-23:50 uur, SBS 6

Egmond Binnen: Kerstspecial – 18:52-21:00 uur, ONS

5 jaar Kerst Muziekgala – 11:55-12:45 uur, BVN

Kerstconcert in het paleis – 14:20-15:10 uur, EÉN

Van artiest tot icoon – 20:29-21:20 uur, RTL Z

The Abba Christmas Party – 23:20-00:11 uur, OUTTV

Paul McCartney at the Cavern Club – 00:45-02:15 uur, BBC 1

Top of the Pops – 12:55-13:55 uur, BBC 1

Singin’ in the Rain – 12:35-14:15 uur, BBC 2

Maria by Callas – 22:10-00:05 uur, BBC 4

Paul McCartney at the Electric Proms – 02:20-03:20 uur, BBC 4

Music That Makes a Difference – 21:30-22:00 uur, CNN

Louis van Beethoven – 20:15-22:15 uur, ARD

Die Helene Fischer-Show – 20:15-23:15 uur, ZDF

50 jaar George Baker – 10:00-11:00 uur, NH

NPO Radio 4 Kerstconcert 2020 – 17:45-19:00 uur, NPO 2 EXTRA

Muziek op Oerol – 21:30-21:50 uur, NPO 2 EXTRA

Pearl Jam: Let’s play two – 22:40-00:40 uur, NPO 2 EXTRA