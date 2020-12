De Spotify Maxazine België Playlist van 25 december 2020

Hij is er weer: De wekelijkse Maxazine België Playlist op Spotify. Iedere week weer vernieuwd met een aantal nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Een nieuwe lijst met de beste muziek van Belgische bodem, speciaal samengesteld voor jullie. Enkele nummers blijven staan, enkele nummers vervangen we door nieuwere, betere, maar in ieder geval: andere tracks. Vandaag de nieuwe lijst, die van vrijdag 25 december 2020.

Kerst en dus: Fijne Kerst gewenst! Niet zoals we het kennen van weleer, met familie en vrienden, maar alleen op kot, bij het gezin, in ieder geval in alle rust. Ach, dat is ook wel eens fijn, alleen met het gezin. Een bijzonder jaar hebben we achter de rug, en als alles goed is hebben we mooie vooruitzichten in het verschiet. Laten we hopen allemaal snel elkaar weer te zien bij een mooi concert of festival.

Voor nu hebben we de gezelligste Kerstplaatjes en volgende week zijn we hier met een jaaroverzicht van de beste Belgische nummers van 2020. In geheel willekeurige volgorde, anders is het niet te doen voor ons natuurlijk. Voor nu: Fijne kerst! Luisteren dus en vooral: Volgen die lijst!