Meghan Trainor brengt Holidays’ met Earth, Wind & Fire

Met het uitbrengen van haar allereerste kerstalbum ‘A Very Trainor Christmas’ zag Meghan Trainor eind oktober een droom uitkomen. ‘Holidays’ is de track die Meghan – zelf drie dagen voor kerst geboren – voor het album opnam met de legendarische band Earth, Wind & Fire.

Meghan: “They are one of my family’s all-time-favorites – we worship the ground they walk on – so to get them to feature on this album still doesn’t feel real. Best Christmas present ever!” Bij Holidays hoort natuurlijk ook een swingende video, die alles heeft wat je van een kerstclip hoopt.