Robbie Williams brengt nieuwe single ‘Can’t Stop Christmas’

Zoals we van Robbie Williams gewend zijn, weet hij zelfs aan een pandemie een positieve draai te geven. Als toevoeging aan zijn kerstalbum ‘The Christmas Present’ heeft hij dit jaar de single ‘Can’t Stop Christmas’ uitgebracht inclusief video.

Verpakt als kerstklassieker – inclusief jingle bells – bezingt Robbie op geheel eigen, olijke wijze het afgelopen jaar. Volgens hem is er absoluut geen reden om kerst te cancellen: “Santa’s on his sleigh, but now he’s two metres away”. Mocht je Rob dit jaar een cadeautje willen sturen: “Socks and sanitizer will do fine – I guess you do your shopping online”. Go Robbie!