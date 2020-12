Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Roxette.

Op 26 maart 2001 gaf de Zweedse band Roxette een concert in Barcelona. Roxette bestond uit Marie Fredriksson en Per Gessle, gedurende hun actieve jaren (1986 – 2019) hadden ze een flink aantal hits waaronder ‘The Look’, ‘Listen to your heart’, ‘Dangerous’, ‘It must have been love’, ‘Joyride’ en ‘How Do You Do!’. In 2019 overleed Marie Fredriksson aan de gevolgen van een hersentumor.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Roxette live @ Barcelona, Spain (2001).