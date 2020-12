Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The National.

Het iconische The National heeft inmiddels een batterij aan prachtalbums op zijn naam staan, waaronder het recente ‘I Am Easy To Find’ (2019) en ‘High Violet’ (2010), dat onlangs zijn tienjarig jubileum beleefde. De band rondom Matt Berninger en gebroeders Dessner en Devendorf is live altijd spectaculair, fascinerend en onberekenbaar.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The National live @ Philadelphia, USA (2019).