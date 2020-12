18 december, de verjaardag van Keith Richards

Rolling Stones’ gitarist Keith Richards, geboren op 18 december 1943 te Dartford, Kent viert vandaag zijn 77e verjaardag. Richards is een Britse muzikant, zanger, tekstschrijver en mede-oprichter van de legendarische Rolling Stones, een van de grootste bands uit de muziekgeschiedenis. De band staat niet voor niets beter bekend als “The Greatest Rock & Roll Band in the World”. De Rolling Stones scoorden sinds de jaren ’60 meer dan 50 hits in Nederland.

De Rolling Stones bestaan uit Mick Jagger (zang, gitaar, mondharmonica), Keith Richards (gitaar, zang), Charlie Watts (drums) en Ron Wood (gitaar, zang). Mick Jagger en Keith Richards kennen elkaar van de middelbare school als ze in 1962 in Londen een bluesgroep oprichten. Ze zijn fan van Amerikaanse R&B, en ze noemen de band dan ook naar het nummer ‘Rolling Stone’ van de bluesvertolker Muddy Waters. De muziek die ze in die tijd maken heeft al veel weg van de rockmuziek waarmee ze later grote bekendheid zouden krijgen.

In 1963 kwam hun eerste officiële single uit, ‘Come On’. In dat jaar breekt de groep in Groot-Brittannië door met ‘I Wanna Be Your Man’ (Lennon/McCartney), gevolgd door de hits ‘It’s All Over Now’ (1964) en ‘The Last Time’ (1965). Het succes van de Rolling Stones is voor een groot deel te danken aan het rebelse karakter van de band… sex, drugs en rock ‘n roll.