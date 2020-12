D3V terug met nieuwe single ‘Paranoid’

Dat rap gewoon een levensstijl is, liet D3V al horen op ‘Case’. De Amsterdamse rapper is nu alweer terug met een nieuwe single, waarop hij doorgaat met waar hij met ‘Case’ stopte: Ofwel met het benoemen van het leven in de taal van de straat. In die taal is D3V nu terug, met zijn nieuwe track ‘Paranoid’.

De productie en de clip van ‘Paranoid’, de nieuwe single van D3V, zijn beter dan ooit tevoren gezien bij de rapper. De Amsterdammer laat horen en zien keer op keer boven zichzelf uit te stijgen met zijn rhymes.

Paranoïa wordt D3V niet snel, ondanks zijn teksten op ‘Paranoid’, en dat is goed om te zien en te horen. De rapper gift zich keer op keer en ook ditmaal gaat het met een dikke beat die je hypnotiserend laat herluisteren.