Martin Garrix maakt titelsong voor Max Verstappen documentaire

Martin Garrix heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten, en besloot naast zijn Garrix muziek ook tracks uit te gaan brengen onder een alias: Ytram. Net op tijd voor het einde van het jaar brengt hij zijn gloednieuwe Ytram track ‘Alive’ uit. Maar dat is niet het enige. Een aangepaste versie van het nummer dient ook als titelsong voor de nieuwe documentaire ‘Whatever It Takes’ van zijn goede vriend Max Verstappen.

Garrix heeft met het nummer een perfecte aanvulling gecreëerd op de spectaculaire racebeelden die vertoond worden in de documentaire. Het draagt bij aan de ervaring en laat de kijker de adrenaline voelen. Voor ‘Alive’ heeft hij samengewerkt met Citadelle, een nieuw DJ-duo uit Frankrijk.

De afgelopen jaren heeft Garrix al vaker gebruik gemaakt van een alias om nieuwe muziek uit te brengen. Ytram, omgekeerd Marty, geeft hem de vrijheid om muzikaal een ander pad in te slaan. Met het einde van het jaar in zicht maakt Garrix zich nu op voor een aantal grote aankondigingen in 2021.