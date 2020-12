Nightwish gaat op wereldtour in virtual reality

Nightwish – wereldwijd een van de meest toonaangevende symfonische metalbands en het succesvolste muzikale exportproduct van Finland – zet de toon voor een geweldige interactieve ervaring in maart 2021. In ‘An Evening with Nightwish in a Virtual World’ treedt de band op in The Islanders Arms, een herberg in virtual reality. Het evenement vindt plaats op twee avonden: vrijdag 12 en zaterdag 13 maart 2021.

Elke avond anders

Op beide avonden ervaart het publiek een onvergetelijk optreden van 90 minuten, waarbij de band ook nummers speelt van het nieuwste album ‘Human. :II: Nature.’ Hier hoor je de songs voor de eerste keer live en de setlist varieert per avond.

‘Human. :II: Nature.’ kwam uit in april tijdens de eerste golf van COVID19, en is nog nooit live uitgevoerd. Nadat de wereldtournee van 2020 uitgesteld moest worden, besloot Nightwish iets verrassends te doen om deze donkere tijden te verlichten.

Weergaloze interactieve ervaring

In de virtuele herberg The Islanders Arms onderga je een volledige live-ervaring die zijn weerga niet kent. Op 12 en 13 maart kunnen zowel band als publiek zich onderdompelen in diverse fictieve 3D-werelden. De technische productie wordt geleid door Zoan, een Finse Virtual Reality studio. Hun ‘Burst Live-platform’ was ook de basis voor de VR-show van het Finse rap duo JVG, die op 1 mei plaatsvond en meer dan een miljoen kijkers trok.

Voor een interactieve virtuele showervaring kan het publiek avatars maken en daarmee deelnemen aan de show via hun computers of mobiele apparaten. Het publiek kan reageren met gebaren, gejuich of emoji’s en kan chatten met andere fans. Je kunt je avatar ook aankleden met merchandise van Nightwish.

Nightwish is wereldwijd de meest succesvolle band uit Finland die in de grootste arena’s over de hele wereld speelt en wereldwijd meer dan 10 miljoen albums heeft verkocht. Het meest recente album van de band ‘Human. :II: Nature.’ is hun negende studioalbum en kwam binnen op nummer 2 in de Dutch Album Top 100.

– Vrijdag, 12 maart 2021, Europa – 20:00 uur CET / 7pm GMT, duur +- 90 minuten.

– Zaterdag, 13 maart 2021, Noord- en Zuid Amerika – 20:00 uur ET (UTC-5) / 17:00 uur PT (UTC -8) / 22:00 uur BRT (UTC -3) / 19:00 CST (UTC -6), duur +- 90 minuten.

Tickets voor beide shows zijn nu in de voorverkoop via www.nightwish.com