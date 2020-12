Uniek livestreamoptreden Waylon vanuit De Vorstin

Waylon gaat een uniek en eenmalig livestreamoptreden geven vanuit poppodium De Vorstin in Hilversum. Woensdagavond 30 december speelt de Hilversumse zanger om half negen een akoestische set met band in intieme setting in de grote zaal van het podium.

Nu fysieke aanwezigheid van publiek bij concerten vanwege de nieuwe coronamaatregelen niet mogelijk is, willen De Vorstin en Waylon graag een gebaar maken naar Hilversum. “Met dit optreden sluiten we een apart jaar af met een heel speciaal optreden”, aldus Wilco Witte, directeur van het poppodium. “Zeker nu iedereen thuiszit en er op het gebied van uitgaan erg weinig mogelijk is, willen we hiermee iedereen met een muzikaal cadeau een hart onder de riem steken. We hebben sinds de start van de pandemie zoveel positiviteit en steun ontvangen van de Hilversummers, dat we blij zijn dat we op deze manier iets terug kunnen doen. Dit wordt voor iedereen.”

Afgelopen jaren organiseerde De Vorstin eind december Live 2000. Tussen kerst en nieuwjaar traden iedere avond verschillende artiesten op in een feesttent op het Hilversumse marktterrein. Deze optredens waren voor iedereen gratis toegankelijk, daarom dat dit nu ook het geval is voor de stream van Waylon.

“Als Hilversummer optreden in De Vorstin blijft speciaal”, zegt Waylon. “Ik kijk er nu al naar uit om na de coronaperiode weer vol gas te kunnen geven in een volle zaal. Dit optreden is een saluut van mij aan alle dorpsgenoten. We komen hier sterker uit! Op deze manier hoop ik dat ik een beetje bij kan dragen aan een mooi uiteinde”.

Vanuit de overheid worden poppodia aangemoedigd om tijdens deze lockdownperiode binnen de mogelijkheden livemuziek aan te bieden. Het optreden van Waylon is woensdag 30 december vanaf 20.30 uur te volgen via de website van De Vorstin. De stream blijft daarna beschikbaar om later terug te kijken.