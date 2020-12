Malford Milligan & The Southern Aces naar Doornroosje

Door zijn krachtige, hese stem en zijn indrukwekkende voorkomen wordt Malford Milligan vaak vergeleken met soul iconen als Otis Redding en Al Green. Geboren als albino in Taylor, Texas op 29 maart 1959, hadden de raciale spanningen in zijn jeugd een dubbele impact. In 1981 brak hij zijn studie sociologie aan de Universiteit af ten gunste van de muziek. Milligan hoopte het studeren een jaar later weer op te kunnen pakken maar het liep anders.

Tijdens de wekelijkse jamsessies in de muziekclub Antone’s viel Milligan op. Hij speelde o.a. bij Stevie Ray Vaughan’s Double Trouble, The Boneshakers en richtte succesvolle Texaanse allstar-band Storyville op. De muziek is intens, dansbaar en energiek. Milligan en zijn backing band ’The Southern Aces’ staan garant voor een avondje topvermaak.

De band bestaat uit Jack Hustinx (gitaar), Roel Spanjers (piano-orgel-accordeon), Eric van Dijsseldonk (lead & slide-gitaar), Nicky Hustinx (drums) en Roelof Klijn (bas).

Malford Milligan komt met zijn The Southern Aces naar Doornroosje op 29 oktober.