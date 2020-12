Bekende Nederlandse artiesten en muzikanten brengen speciaal kerstnummer uit

Om het Nederlandse volk in deze uitdagende tijd een hart onder de riem te steken hebben diverse bekende artiesten en muzikanten een speciaal kerstnummer uitgebracht onder de naam Just for Joy!

Just for Joy! is een samenwerking tussen artiesten René Froger, Edsilia Rombley, Francis van Broekhuizen, Wolter Kroes, Frank Lammers, Anna Drijver en O’G3NE, 45 muzikanten (waaronder Lavinia Meijer, Dominic Seldis, Cor Bakker, leden van o.a. het Koninklijk Concertgebouworkest, het Residentie Orkest) en een koor van Maestro deelnemers (Lucas Hamming, Monic Hendrickx, Stefano Keizers, Leona Philippo, Maartje van de Wetering en Frits Sissing).

Op zondag 13 december kwamen zij samen in Het Concertgebouw in Amsterdam om coronaproof het kerstnummer ‘It’s The Most Wonderful Time Of The Year’ op te nemen als cadeau aan alle Nederlanders. Het nummer is opnieuw gearrangeerd door Bob Zimmerman en is vanaf vandaag te beluisteren op streaming diensten als Spotify en iTunes. Alle betrokkenen werkten hier belangeloos aan mee en eventuele opbrengsten komen ten goede aan twee goede doelen (Muziek aan Bed en Jonge Strijkers).

Just for Joy! is een initiatief van Dominic Seldis in samenwerking met het Concertgebouw en Tuvalu Media. Dominic Seldis: ‘This project came out of desperation. I was desperate to do something positive before the end of this miserable year and decided that there is nothing better to cheer everyone up than to give a gift – the gift of music.’