Chantal Acda kondigt nieuw album ‘Saturday Moon’ aan

Net voor we 2020 eindelijk achter ons laten kondigt Chantal Acda haar nieuwe album aan. Ze startte de opnames tijdens de eerste lockdown. Aanvankelijk wilde ze een intiem album opnemen, met maar één microfoon. Uiteindelijk werd het resultaat een heerlijke rijke plaat vol samenwerkingen. ‘Saturday Moon’ verschijnt op het Duitse indielabel Glitterhouse ism. met N.E.W.S. en ligt vanaf 27 maart 2021 in de winkel.

Als voorproefje lost ze vandaag ‘Wolfmother’, een ode aan de allesomvattende verbintenis tussen mens en dier. Inspiratie vond ze in een boek over een wolfsvrouw. Een prachtig boek, over de aanwezigheid van natuur, wolven en vrouwenkracht. Over passie, samenzijn, vechten en verbinden. Over rauwheid, instinct en warmte. Over het verliezen van wilde natuur en daarmee het verliezen van een stukje van onszelf.

‘Wolfmother’ wordt gespeeld door vaste waarden Eric Thielemans (drums), Alan Gevaert (bas) en Niels van Heertum (Euphonium). Met de heerlijke zangeressen Madeena Dicko en Sylvie Nawasadio (ex- Zap Mama) en gitarist Rodriguez Vangama kwam Wolfmother volledig tot leven. Zij wisten precies hoe ze het rituele karakter vorm moesten geven. Wolfmother werd gemixed door Pieterjan Coppejans (Eefje de Visser, Bony King of Nowhere,..)

Chantal Acda bracht reeds 3 albums uit onder eigen naam die enthousiast werden onthaalt in binnen-en buitenland. (‘Let Your Hands Be My Guide’ 2013, ‘The Sparkle In Our Flaws’ 2015, ‘Bounce Back’ in 2017). Met de unieke muziektheatervoorstelling ‘Pūwawau’ verlegde ze haar grenzen. Ook is ze al jaren betrokken bij Isbells en Marble Sounds en vormt ze samen met Chris Eckman (The Walkabouts) en Eric Thielemans Distance, Light & Sky.