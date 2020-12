Khizzy komt met single ‘Thoughts of a Sinner’

Khizzy is een genreoverschrijdende rapper uit Londen. Ongeveer een jaar geleden maakte hij de keuze om zich volledig bezig te gaan houden met muziek schrijven, produceren en rappen. Hij experimenteert hierbij met verschillende stijlen en beats. Muziek is voor Khizzy dan ook een soort van een zesde zintuig.

Muziek maken gaat bij Khizzy in feite over het creëren van een gevoel en hiermee de luisteraar mee te nemen op zijn muzikale reis. Hij maakt zijn keuze dan ook gericht en welk genre het beste bij het werk past, dat is de sfeer die hij hiervoor zal creëren. Hierdoor maar hij van zijn geluid: zijn geluid.

De nieuwste track van Khizzy, ‘Thoughts of a Sinner’ is nu uit, als opvolger van ‘Levitating’. Enjoy!