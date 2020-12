Proj3kone komt met kerstsingle ‘It’s Christmas’

De beste muziek komt van degenen die trouw blijven aan zichzelf en hun ervaringen. Alles wat een muzikant ziet, is cruciaal voor de nummers die ze maken, en dit geldt dus ook voor een producer als Proj3kone.

De inwoner van de Maagdeneilanden heeft een eeuwige liefde voor muziekproductie en reizen. Het combineren van de twee interesses was een no-brainer die enorm heeft beloond voor de jonge beatproducer, omdat elke nieuwe plek zijn eigen cultuur en geluid heeft om een opkomende artiest te beïnvloeden.

Hoewel hij zich voornamelijk vasthoudt aan lo-fi hiphop en house, gebruikt hij een iPad om onderweg te produceren en de omgeving waarin hij zich bevindt vast te leggen. Proj3kone heeft al twee projecten uitgebracht en is verheugd om nog dit jaar of anders begin volgend jaar zijn debuutalbum uit te brengen.

Of ‘It’s Christmas’ op dat album zal komen te staan is natuurlijk de vraag, want Proj3kone maakte het nummer samen met Patrick J. voor deze kerstperiode.