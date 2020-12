Lars And The Magic Mountain naar het Paard

Na gespeeld te hebben in Go Back To The Zoo en St. Tropez was het tijd voor iets nieuws voor Lars Kroon. De muzikant wilde iets doen waarin alle aspecten die hij waardeert aan muziek naar voren komen. Zo ontstond Lars And The Magic Mountain. Een cult-achtige, kunstzinnige, band waar drone sounds en niet al te veel akkoorden de boventoon voeren. Denk aan acts als The Velvet Underground, Sparklehorse en The Jesus and Mary Chain.

Liedjes die eeuwig zouden kunnen doorklinken, met een gigantisch arsenaal aan instrumenten en muzikanten. Het project werd letterlijk groter dan dat Kroon zich had kunnen voorstellen aan het begin, met onder ander een gospelkoor en strijkers. Op 9 februari 2021 speelt Lars And The Magic Mountain (in coronaproof bezetting) in het Paard in Den Haag.