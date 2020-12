The Overslept komt naar Metropool

De Nederlandse rockband The Overslept bestaat sinds 2014 en kent vrijwel onmiddellijk een vliegende start. De band tekende bij 8Ball Music, en er worden verschillende hitsingles gescoord waaronder het uiterst aanstekelijke ‘Stolen Car’, dat niet van de radio te slaan is.

Live staat The Overslept garant voor een stevige en energieke set. De band was al te zien als voorprogramma van Panic! At The Disco en Paramore in AFAS Live, op Pinkpop, Paaspop en Noorderslag. Na de EP ‘Signals’ bracht de band de singles ‘Long Way Down’ en ‘Waste Of Love’ uit. Genoeg redenen om de clubs in te duiken en dat gaat in februari dan ook gelukkig gebeuren!

The Overslept komt op 12 februari in Metropool, Enschede.