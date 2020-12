Palmbomen II naar Doornroosje

Kai Hugo, het gezicht achter Palmbomen II, is een artiest die zoekt naar ongebruikelijke harmonieën en frisse, absorberende grooves. Zijn eigenzinnige sound onderscheidt hem, evenals de live visuals die hij ontwikkelt ter aanvulling op zijn live-shows.

Hij werkt met een beperkte hoeveelheid tools, vaak op tape, zodat hij zich kan richten op structuur en emotie in plaats van op de uiteindelijke productie. Zo brengt hij de luisteraar naar een surrealistische en toch gastvrije onbekendheid.

Kai werkte ook meermaals samen met Betonkust als Palmbomen II & Betonkust. In 2018 bracht het duo in speciale gelegenheid voor Dekmantel het album ‘Center Parcs’ uit. Het werd een elektronische popplaat met wazige melodieën en ruwe randen, fuzzy house en stoffige grooves. Het album neemt je mee in een dromerige, hartverwarmende muziekwereld die lijkt op een denkbeeldig retroparadijs. In 2019 volgde de opvolger ‘Parallel B’.

Palmbomen II komt op 7 maart naar Doornroosje.